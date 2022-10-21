شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. 20 دقيقة فى الجيم استعداداً لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة فى الجيم، فى مران الفريق الذى أُقيم صباح اليوم، الجمعة، باستاد مختار التتش قبل استكمال باقى فقرات المران فى الملعب وفقا للبرنامج الذى وضعه أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز أمام أسوان، بعد تحقيق الفريق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادى حسين فى المباراة ‏التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فى الملعب لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس أمام ‏فريق الشباب بالنادي، في إطار حرص الجهاز الفني علي تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة ‏المقبلة.‏

وشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في ودية أمس أمام فريق الشباب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت ‏إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته، والتأكد بشكل ‏تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة ‏الماضية.