شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا ينشر صورة من رحلة فريق أسوان إلى القاهرة استعداد لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر اللاعب الجابونى ماليك إيفونا، نجم فريق أسوان، صورة لفريقه أثناء رحلتهم إلى القاهرة، استعدادا لموجهة النادى الأهلى فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى المصرى الممتاز، وعلق على الصورة قائلا، "إلى القاهرة".



اسوان

وكان المدير الفني للنادى الأهلى مارسيل كولر قد استقر على تثبيت تشكيل الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، من خلال الاعتماد على نفس المجموعة التي شاركت في مباراة الإسماعيلي بالجولة الافتتاحية للدوري، خلال مباراة فريقه القادمة ضد أسوان في ثاني جولات مسابقة الدوري، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم بين كل اللاعبين.، على أن يجري تغييرا وحيدا وهو سحب طاهر محمد طاهر بعد تعرضه للطرد في مباراة الإسماعيلي.

ولعب الأهلي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في الدفاع واليود يانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو في الوسط وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في الهجوم.