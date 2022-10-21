شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يحاضر اللاعبين استعداداً لمواجهة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمباراة أسوان المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.
وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة في الملعب لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.
وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادي، فى إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة.
وشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في ودية أمس أمام فريق الشباب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته، والتأكد بشكل تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية.
وفاز الأهلي على الأسماعيلي بهدف نظيف أمس الأول، الأربعاء، فى الجولة الأولى لبطولة الدوري.