شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يحاضر اللاعبين استعداداً لمواجهة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً ‏لمباراة أسوان المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.‏

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة في الملعب لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس أمام ‏فريق الشباب بالنادي، فى إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة ‏المقبلة.‏

وشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في ودية أمس أمام فريق الشباب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت ‏إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته، والتأكد بشكل ‏تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة ‏الماضية.‏

وفاز الأهلي على الأسماعيلي بهدف نظيف أمس الأول، الأربعاء، فى الجولة الأولى لبطولة الدوري.