المصرى ينتظم فى معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - انتظم فريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال، فى معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة بيراميدز فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المصري قد استأنف تدريباته الأربعاء الماضي دون راحة على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، عقب الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة في افتتاح مسابقة الدوري العام.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق البورسعيدي خلال مباراتهم الماضية أمام سيراميكا بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثية نظيفة، وذلك لوضع حلول عاجلة للدفاع قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن حصوله على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته في الدوري العام بنسخته رقم 64، على استاد السويس الجديد، وذلك اعتباراً من الأسبوع الرابع بالدوري.