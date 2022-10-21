شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطل دورى الكاراتيه للشباب على مستوى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه ترتيب دورى الدرجة الأولى كاتا شباب وشابات، والتى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، وتصدر الزمالك المركز الأول على مستوى الجيزة شباب والبنك الأهلى على مستوى الجيزة شابات.

وعلى مستوى المنتخبات، يشارك الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم التي تقام فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى بتركيا.

قائمة اللاعبين تضم كلا من: مريم احمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود، آية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح.