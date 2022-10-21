شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية اليوم، الجمعة، على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار تحضيراته لملاقاة غزل المحلة عصر الإثنين القادم على ملعب الأخير بالغربية.

ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل إلتقاط الأنفاس عقب مباراة الأهلي التى أقيمت مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى افتتاحية المسابقة المحلية.

وأشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بما قدمه الفريق أمام الأهلى رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن الجميع قدموا مباراة جيدة ولم يقصروا فى أي شئ.

وقال جارديو، “واجهنا فريقا كبيرا لكننا كنا منافسين بقوة، وحاولنا تسجيل هدف لكنها كرة القدم وسنواصل العمل بكل قوة من أجل التحسن وبدء حصد النقاط لحصد مركز جيد بجدول ترتيب المسابقة “.

وأضاف، "الفريق سيظهر بشكل أفضل مع توالي المباريات وتطور اللاعبين على الصعيد البدني والصفقات الجديدة على قدر كبير من الكفاءة وستُحدث الإضافة الفنية للفريق".

واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته قائلا، "أتمنى من الجماهير مواصلة الدعم والمساندة للفريق، وأعدهم بأن الفريق سيظهر بالشكل المشرف خلال المباريات القادمة".