"أنا المسؤول الأول".. تين هاج يتحدث بلهجة غاضبة عن أزمة رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، رفض الدخول بديلًا في مباراة توتنهام هوتسبير، مشيرًا إلى أن معاقبته ضرورية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية اللاعب بالنسبة للفريق.

وكانت عدسات الكاميرات التقطت رونالدو أثناء مغادرته ملعب "أولد ترافورد" قبل دقائق من نهاية مباراة توتنهام التي أقيمت الأربعاء الماضي ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الخميس أن رونالدو رفض طلب تين هاج بالدخول بديلًا في آخر دقائق المباراة، ثم غادر الملعب.

وبسؤال تين هاج خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عما إذا كان ذلك صحيحًا، رد المدرب الهولندي "نعم، حدث ذلك".

وقال تين هاج، في المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم للحديث عن مباراة تشيلسي المقرر إقامتها غدًا السبت "كواليس ما حدث سيبقى بيني ورونالدو، لكن البيان الذي أصدره النادي كان واضحًا على ما أعتقد، على أية حالة رونالدو لايزال لاعبًا مهمًا للفريق".

وأضاف "أنا المدرب، أنا المسؤول الأول في الفريق، ويجب أن أضع المعايير والقيم، ويجب أن أسيطر على الوضع، لدينا قيم ومعايير في الفريق ويجب أن أتحكم في ذلك".

وتابع "أخبرت رونالدو بأن ما حدث كان غير مقبول، ليس منه فقط وإنما من الجميع، هذه هي المرة الثانية، وهناك عواقب، سنفتقده غدًا في مباراة تشيلسي، إنها خسارة للفريق لكن العقوبة ضرورية على مستوى السلوك".

وكان مانشستر يونايتد أعلن في بيان رسمي مقتضب أمس استبعاد رونالدو من مباراة تشيلسي المقرر إقامتها ضمن الجولة 13 كإجراء عقابي.

وسئل تين هاج عما إذا كان دور رونالدو مازال مهمًا في مانشستر يونايتد، فقال "أعتقد أن بيان النادي كان واضحًا، هو مازال لاعبًا مهمًا للفريق".

وأوضح "أتفهم أن هناك أسئلة حول رونالدو، لكن في نفس الوقت هناك مباراة مهمة ضد تشيلسي، تركيزي وتركيز الطاقم المساعد واللاعبين على المباراة، علينا أن نحقق الفوز".

وعما إذا كانت أزمة رونالدو ستؤثر سلبًا على تركيز الفريق في مباراة تشيلسي، علق المدرب الهولندي "أعتقد أن هذا جزء من كرة القدم عندما تلعب في هذا المستوى، دائمًا هناك ضوضاء وشائعات لكن عليك أن تبقى بقمة تركيزك".

ويبتعد رونالدو عن التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الجاري، إذ جاءت معظم مشاركاته في المسابقة كبديل.

ولعب رونالدو 8 مباريات مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، منها مباراتان كأساسي، و6 كبديل، بينما غاب عن مباراتين.

وفي سياق مختلف، أشار تين هاج إلى أنه قرر استبعاد أنتوني مارسيال، نجم الفريق، من مباراة تشيلسي غدًا، لعدم الجاهزية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.