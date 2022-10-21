مرتضى يهدد بعدم السفر للإمارات لخوض مباراة السوبر بسبب رئيس قناة أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم السفر إلى الإمارات بسبب الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية

وقال مرتضى منصور في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر قناة ناديه "يا يعقوب السعدي لو أنت اللي هتغطي السوبر أحنا مش هنروح".

وفسر مرتضى: "أنت غير محايد وبقول للشركة الراعية إنه غير مرغوب فيه مع احترامي لقناة أبو ظبي والإمارات".

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

ونفدت جميع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك باستثناء 900 تذكرة فقط ومن المتوقع أن يتم نفادها بشكل كامل خلال يومين على حد قول سهيل العريفي رئيس مجلس أبو ظبي للرياضة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية وأون سبورت.