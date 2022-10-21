رونالدو ينفذ عقوبة مانشستر يونايتد بعد أزمته مع تين هاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

نفذ كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عقوبة مدربه الهولندي إريك تين هاج بالتدرب بعيدًا عن زملائه بالفريق بعد أزمة تمرده الأخيرة في مباراة توتنهام.

وكان رونالدو ترك مقاعد البدلاء وغادر ملعب "أولد ترافورد" قبل دقائق من نهاية مباراة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم الأربعاء الماضي.

وفاز مانشستر يونايتد بالمباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 بنتيجة 2-0.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الخميس إلى أن رونالدو رفض طلب تين هاج بالدخول بديلًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا أعلن فيه استبعاد رونالدو من مباراة الفريق ضد تشيلسي المقرر إقامتها على ملعب "ستامفورد بريدج" غدًا السبت ضمن الجولة 13 من الدوري، كإجراء عقابي.

من جانبه، رد رونالدو ببيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قدم فيه اعتذاره، وتعهد بالعودة بشكل أقوى.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" صباح اليوم الجمعة أن رونالدو وصل إلى مقر تدريبات فريق الشباب تحت 21 عامًا في مانشستر يونايتد عند الساعة 08:30 صباحًا.

وأوضحت أن رونالدو تدرب منفردًا، منفذًا عقوبة تين هاج، بعد أزمته الأخيرة.