مرتضى: رعاية الأهلي 5 أضعاف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قيمة عقد رعاية الزمالك مؤكدًا أنه لن يوقع على العقود بسبب الفوارق مع عقد الأهلي.

وقال مرتضى منصور لقناة ناديه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إن قيمة عقد الزمالك في العام قيمتها 70 مليون جنيه بإجمالي 280 مليون جنيه في مدة 4 سنوات المتفق عليها للتعاقد.

وأضاف مرتضى: "قيمة الإعلان الرئيسي على صدر قميص الأهلي فقط من إحدى شركات الاتصالات يبلغ قيمته 100 مليون جنيه في العام".

وكشف: "قيمة عقد رعاية الأهلي مليار و400 مليون مقابل 280 مليون للزمالك في نفس المدة -5 أضعاف- لن أوافق على تقاضي هذا المبلغ".

وأنهى:"لن أوقع على عقود الرعاية وإذا أرادوا إتمام الصفقة فليأتوا بغيري ليوقع".

وأعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي مساء الخميس أن ناديه باع حقوق البث بـ660 مليون جنيه وأن عقد الرعاية سيتراوح بين 586 مليون جنيه و638 مليون جنيه خلال 4 سنوات بإجمالي مليار و300 مليون تقريبًا.