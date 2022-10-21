نجم الزمالك السابق يكشف ما يحتاجه سامسون للتألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أشاد البينيني رزاق أوموتويوسي، مهاجم الزمالك السابق، بمواطنه سامسون أكينيولا، الوافد الجديد للفريق الأبيض، لكنه أشار إلى أن اللاعب يحتاج "بعض اللمسات الفنية".

ولعب رزاق أوموتويوسي للزمالك خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى يناير 2014.

وانضم سامسون إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة، قادمًا من كاراكاس الفنزويلي.

ولعب سامسون أول مباراة مع الزمالك ضد سموحة في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري، يوم الأربعاء الماضي، حيث دخل بديلًا ليسجل أول أهدافه مع الفريق.

وقال أوموتويوسي، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "أعرف قيمة أن تلعب للزمالك، سامسون عاش ليلة سعيدة يوم مباراة سموحة، أنا فخور به وفخور بنفسي كلاعبين من بنين".

وأضاف "سامسون أكينيولا لاعب قوي، ربما أقوى مني، كل ما يحتاجه بعض اللمسات الفنية، وهذه هي مهمة المدرب حتى يمنحه الثقة، ويجعله قويًا على المستوى الفني كما هو على المستوى البدني".

واختتم "بالتأكيد سامسون سيكون إضافة للزمالك، وسيتحسن وسيحسن من نفسه، حان الوقت أن يظهر قدراته، أنا أتحدث معه وأعرف أنه يريد أن يفعل شيئًا، وأطالب جماهير الزمالك بإعطائه بعض الوقت لإثبات نفسه".