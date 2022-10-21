مرتضى منصور يعلق على الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مطالبات مجلس إدارة الأهلي بـ"تكافؤ الفرص" في حضور الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ناديه: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة على المظهر الحضاري في مباراة سموحة".

وأضاف: "يجب أن يلعب كلا من المصري والإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية لتحقيق تكافؤ الفرص".

وأردف: "بعدما أقيمت مباراة الإسماعيلي والأهلي في برج العرب سنلعب مباراتنا مع الدراويش أيضا في نفس الملعب، هذا هو العدل".

وتابع: "ستاد المقاولون قريب وفي القاهرة عكس ستاد برج العرب وبالتالي هو أسهل للوصول إليه خاصة للطلبة والموظفين".

وأكمل: "لو كان الوضع معكوسا ونحن من نلعب على ستاد برج العرب لكان نصف عدد جماهير الزمالك في مباراة سموحة ذهبت للأسكندرية".

وأصدر الأهلي بيانًا رسميا مساء أمس الخميس يطالب فيه رابطة الأندية بمخاطبة الجهات المعنية للالتزام بالأعداد المقررة لحضور الجماهير تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء بيان الأهلي عقب ساعات من اعتراض طارق قنديل ومحمد سراج الدين عضوا مجلس إدارته بشأن تباين أعداد الجماهير في مباراة الفريق الأحمر مع الإسماعيلي والزمالك مع سموحة.ونشر قنديل صور لجماهير الأهلي من مباراة الإسماعيلي وأخرى للزمالك أمام سموحة وصورتين من موقع "تذكرتي" المسؤول عن حجز تذاكر مباريات الدوري تفيد بنفاذ التذاكر في كلا المبارتين.

وحددت رابطة الأندية 3 آلاف مشجع لكل نادي لحضور مباريات بطولة الدوري.