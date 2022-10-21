مرتضى منصور يعلن طبيعة إصابة محمود الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

وقال مرتضى منصور في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة إن الفحص بالأشعة أثبت إصابة الونش في الركبة وغيابه عن الفريق.

وحمّل رئيس الزمالك، منتخب مصر مسؤولية إصابة "الونش" كاشفًا أن المدافع تعرض للإصابة أثناء انضمامه لصفوف الفراعنة في فترة التوقف الدولي الماضية.

ودعم مرتضي منصور، الونش في إصابته مؤكدًا أنه يملك إرادة قوية ستمكنه من تجاوز هذه الإصابة ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

وأصيب الونش في مباراة الزمالك وسموحة، ليخرج في الدقيقة 30 ويشارك بدلاً منه الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

وتفوق نادي الزمالك في مباراة سموحة بعد الخروج بنتيجة الفوز بهدفين دون رد، في إطار الجولة الأولى بمسابقة دوري WE المصري.