شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 9 لاعبين فى الجولة الأولى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام بمواجهة مثيرة بين الطلائع والداخلية انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في أسبوع كروي بالدرجة الأولى مع عودة دوري الأضواء والشهرة في نسخته الجديدة والتي تحمل رقم 64 في تاريخ المسابقة.

9 لاعبين يحصدون لقب الأفضل

نظراً للجائزة الجديدة التى ابتكرتها رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فتم اختيار لاعب واحد فى كل مباراة من الـ 9 لقاءات التى أقيمت بالجولة الأولى، كأفضل لاعب فى كل لقاء.

وجاءت قائمة أفضل 9 لاعبين كالتالي:

أكرم توفيق "الأهلي"، مهند لاشين "فيوتشر"، أحمد الشيخ "غزل المحلة"، أحمد مصطفى "سموحة"، مصطفى فتحي "بيراميدز"، أوستين أموتو "الاتحاد السكندري"، كريم بامبو "البنك الأهلي"، ميدو جابر "سيراميكا"، كريستوفر جون "الداخلية".

تصدر فريق سيراميكا جدول مسابقة الدوري العام بفارق الأهدف، بعد ثلاثية الفريق في شباك المصري، وجاء فيوتشر في المركز الثاني بعد فوزه بثنائية نظيفة خارج ملعبه، يليه الزمالك في المركز الثالث بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، ويحل الأهلي في المركز الرابع بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف نظيف، ثم الاتحاد السكندرى والذى فاز خارج ملعبه بهدف نظيف أيضاً..



