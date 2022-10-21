حل أزمة محمود كهربا .. مفاجأة كولر في السوبر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادى ، عن اقتراب حل أزمة محمود كهربا لاعب النادى الأهلى بـ شأن دفع غرامة الزمالك .

وكتب مهيب عبد الهادى عبر تويتر “ أزمة كهربا في المنعطف الأخير لحلها.. هل يكون كهربا مفاجأة كولر في السوبر؟! ”.

الاتحاد الدولي

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل جدولة غرامة نادي الزمالك التي تبلغ مليوني و650 ألف دولار.

محامي كهربا

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طلب محامي كهربا جناح فريق الأهلي من الفيفا إمكانية جدولة غرامة نادي الزمالك على أكثر من قسط لحل الأزمة ورفع الإيقاف عنه والعودة للمشاركة في المباريات بشكل رسمي مع القلعة الحمراء مرة أخرى".