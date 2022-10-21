شوبير يكشف سر زيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الزمالك وسموحة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت حقيقة زيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الزمالك وسموحة في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير أن شركة تذكرتي تطرح التذاكر بالتساوي بين الفريقين خلال المباريات ويتم الأمر وفق سيستم و نظام محكمين.

وأضاف أن شركة تذكرتي والجهات الأمنية تقوم بدورها علي أكمل وجه خلال المباريات ومن المستحيل أن يتم بيع تذاكر زياده لفريق علي حساب الآخر .

وأضاف شوبير أن هناك بعض الجماهير تقوم بشراء التذاكر على أساس أنها من جمهور سموحة ولكن مع بداية المباراة يتضح أنه مشجع زملكاوي.

وتابع أن هذا الأمر من الصعب السيطرة عليه داخل الملعب مما يعطي شكل أن جماهير الزمالك أكثر من جماهير الفريق المنافس.

وتابع أن شركه تذكرتي تتبع نظام محكم و عادل لكل فرق الدوري المصري الممتاز.