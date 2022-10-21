شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل اتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك مساء الجمعة المقبل بالإمارات.

وكشف سهيل العريفي، المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي، كواليس استعدادات الإمارات العربية لاستضافة مباراة كأس السوبر المصرى، المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

وقال العريفي، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "كعادة السوبر المصرى دائماً ما يتهافت الجمهور فى الوطن العربى، خاصة فى الإمارات، على حضوره، والتذاكر قد تنفد خلال يومين أو ثلاثة، حيث يتبقى فقط حوالى 900 تذكرة".

وأضاف، "طاقم التحكيم أجنبي ولسنا مسؤولين عن تعيينه، ولكن الاتحاد المصرى هو المسؤول عن ذلك،

وتابع، "كانت هناك مباريات على استاد هزاع بن زايد وتم ترحيلها لملاعب أخرى، ليكون هذا اليوم مخصصاً للسوبر المصرى، هناك جوائز مالية للفريقين تم الاتفاق عليها مع الاتحاد المصرى بمناسبة مرور 50 سنة من العلاقات مع الاتحاد المصرى، هذه مناسبة تستحق أن تكون طاغية على المباراة وهناك أشياء كثيرة استعراضية فى مهرجان خارج الملعب والفكرة مطروحة لإعطاء جوائز للجماهير"، واختتم: "الفريقان يصلان فى يوم 25 أكتوبر قبل اللقاء".