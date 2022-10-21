شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تودع بطولة مكاو الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة مكاو الدولية التى تقام بهونج كونج بعد الخساره فى منافسات دور ال 16 أمام منافستها اليابانية بنتيجة 3/0 .

وكانت دينا تأهلت لدور ال 16 بعد الفوز على صاحبة الارض بنتيجة 3/1 .

ونشر الاتحاد الدولى تهنئة واشادة للاعبة وعلق عليها:" ملكة افريقيا" .

وكانت هنا جودة شاركت فى منافسات البطولة وخسرت أمام منافستها الصينية بنتيجة 3/0 فى بطولة مكاو الدولية .

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها للشباب الملهمين والمؤثرين فى الوطن العربي تحت 30 عاما، وجاء ضمن القائمة دينا مشرف بطلة أفريقيا فى تنس الطاولة.

وجاءت دينا مشرف فى المركز رقم 29 عالميا عقب فوزها بذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الماضى، بعد الفوز على زميلتها بالمنتخب يسرا أشرف حلمي بنتيجة 4 – 0.