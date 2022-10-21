شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وأسوان فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره أسوان في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

وبدأ الأهلي مشواره فى النسخة الجديدة للدوري بالفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين فى الجولة الاولى، ثم يلاقى نظيره أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدهم الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.

موعد مباراة الأهلى وأسوان في الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة أسوان في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

3 صفقات تدعم الأهلى فى الدوري

تعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات.

كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.