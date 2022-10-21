شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب وصول البطاقة الدولية المؤقتة لفراس شواط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو وصول البطاقة الدولية المؤقتة للتونسى فراس شواط مهاجم الفريق اليوم الجمعة من أجل المشاركة مع الدراويش بداية من مواجهة غزل المحلة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصرى والمقرر لها الاثنين المقبل.

وخاطب النادى الإسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة للاعب، بعدما رفض الصفاقسى التونسى إرسال البطاقة الدولية للاعب حتى يتسنى له المشاركة فى المباريات مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري.

وتأكد مسئولو النادى الإسماعيلى من سلامة موقفهم القانوني فى أزمة اللاعب فراس شواط المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وشكل مسئولو الإسماعيلى لجنة قانونية لبحث موقف اللاعب، لاسيما بعد شكوى الصفاقسى التونسى ضد فراس شواط فى الفيفا، وتوصلت اللجنة لشرعية التعاقد بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادى الصفاقسي.

وانضم فراس شواط لصفوف الإسماعيلي هذا الصيف بعدما فسخ تعاقده مع الصفاقسي من جانب واحد، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي التونسى حتى 2024.

ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.

وسبق للمهاجم التونسى اللعب لنادى الصفاقسى وأبها السعودى، حيث خاض 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر وعلى الصعيد الدولى لعب لمنتخب تونس 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.