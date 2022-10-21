شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة جراسهوبر للإسكواش بمشاركة 9 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وضمنت مصر 9 مقاعد في ربع النهائي بتأهل كل من: نور الطيب، هانيا الحمامي، نور الشربيني، سلمى هاني، وروان العربي، مروان الشوربجي، فارس الدسوقي، طارق مؤمن ومصطفى عسل.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ مروان الشوربجي ونيكولاس مولر

ـ مصطفى عسل وطارق مؤمن

ـ فارس الدسوقي وبول كول

ـ نور الشربيني وأوليفيا فيتشر

ـ نور الطيب وروان العربي

ـ سلمى هاني وتيسني إيفانز

ـ هانيا الحمامي وجيانا كيندي