شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الصفقات الجديدة تكشر عن أنيابها فى الجولة الأولى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الصفقات الجديدة في أندية الدوري العام، نطاق المنافسة على لقب الهداف سريعا، وذلك مع انطلاق الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية في نسختها الجديدة والتي تحمل رقم 64.

والتحق 8 لاعبين من الصفقات الجديدة التي أحدثت ضجة بالميركاتو الصيفي الماضي بقائمة هدافى الدوري المصري، وسجل كل منهم هدفا وحيدا وهم، شادي حسين، أحمد ياسر ريان، مصطفى فتحي، سمسون أكينيولا، أوستين أموتو، وجون أوكويي إيبوكا وعمر السعيد والغيني حاجي باري.

قاد شادي حسين، النادي الأهلي، إلى فوز صعب ومثير في الجولة الأولى بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في شباك الاسماعيلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب، ليحسم الأهلي أول ثلاث نقاط في رحل. استعادة لقب الدوري.

ونجح البنيني سمسون أكينيولا، في تأمين فوز الزمالك بثنائية نظيفة على حساب سموحة في مباراة صعبة جنعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ليقود الفريق الأبيض لحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

فيما سجل كل من، جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان في ثلاثية سيراميكا بشباك النادي المصري ليحصدا أول ثلاث نقاط لفريقهما على حساب الفريق البورسعيدي في لقاء مثير.

كما سجل مصطفى فتحي الهدف الأول له مع بيراميدز في الدوري العام، قبل أن تنتهي مباراة بيراميدز وإنبي في الجولة الأولى بالتعادل بهدف لكل فريق، كما نجح أوستين أموتو في حصد ثلاث نقاط ثمينة للاتحاد السكندري بعد الهدف القاتل الذي سجله لزعيم الثغر في شباك أسوان.

ونجح الثنائي الوافد حديثاً لفريق فيوتشر عمر السعيد والغيني حاجي باري في قيادة فريقهما للفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة.

الغيني حاجي باري