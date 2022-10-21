شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء الأهلي في موقعة الإسماعيلي قبل مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال تدريبات فريقه الجماعية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة الإسماعيلي الماضية، خلال تحضيراته لخوض مباراته ضد أسوان يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر في تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في المباراة الماضية، بعدما سجل بعض الملاحظات بسبب أخطاء بعض اللاعبين في التسليم والتسلم واللمسة الأخيرة، وطموحه في أن يتعلم اللاعبين من الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه من أجل تفاديها خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى أعلى مستوى فني وزيادة الانسجام بين اللاعبين.

وبات فى حكم المؤكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى مساء الأربعاء، بسبب الاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة.

وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

وسيغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية في الدوري، على أن يشارك مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

وتنص لائحة المسابقات أيضا على فصل البطاقات الصفراء والحمراء في المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة في المسابقة الخاصة بها.