شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين سامسون وسيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، بين البنينى سامسون إكينولا والتونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة خط هجوم الفريق أمام فريق سيراميكا فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ونجح البنينى سامسون فى خطف الأنظار خلال الدقائق البسيطة التى لعبها مع الفريق فى مباراة سموحة، واستطاع تأمين فوز الزمالك بإحرازه الهدف الثانى من مراوغة رائعة للمدافع، ما جعل فيريرا يدرس الدفع به بشكل أساسى فى مباراة سيراميكا المقبلة، على حساب سيف الدين الجزيرى، للاستفادة من سرعة البنينى وقدراته التهديفية لحسم المباريات المقبلة.

ويسعى فيريرا إلى مواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى وعدم التفريط فى أى نقاط، خاصة أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة أمام مرمى سموحة، لذلك يفكر فى منح البنينى سامسون الفرصة من بداية المباراة على أن يحتفظ بالتونسى سيف الجزيرى على دكة البدلاء، كما يدرس فكرة الدفع بالثنائى فى خط الهجوم.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقتنص الأبيض أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب.‎

‎ويستعد الزمالك لمباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.