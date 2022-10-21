شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتدرب لأول مرة فى إيسواتيني استعدادا لمواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبى تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي أول مران له اليوم ،الجمعة، في إيسواتيني استعداداً لمواجهة المنتخبين المقرر لها بعد غدا الأحد في ذهاب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ووصلت بعثة المنتخب أمس الخميس، وحرض ميكالي على الاجتماع باللاعبين وشرح لهم فيها خطورة المنتخب الأولمبى الإيسواتيني بعدما تمكن من اقصاء فريق قوي مثل بتسوانا من الدور التمهيدي الأول للتصفيات، وطالبهم بالتركيز في المعسكر لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في العودة.

وضمت القائمة 30 لاعبا هم: "حمزة علاء، على محمد يحيى، وأحمد نادر السيد في حراسة المرمى، ومحمد أشرف، محمد مغربي، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبد المجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد محمد، عبد الله عادل عزت، محمد سمير وغياد العسقلاني في خط الدفاع، رافت خليل، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، على محمود فؤاد، وليد على فرج، عبد الغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاته محمود، العربي بدر في خط الوسط، وحسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل في الهجوم.

ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري مضيفه إيسواتيني يوم الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".