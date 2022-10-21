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الامارات | نادي النصر ينفي بياناً منسوباً لـ"جمعية الجماهير النصراوية" ويؤكد جهة وهمية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر ينفي بياناً منسوباً لـ"جمعية الجماهير النصراوية" ويؤكد جهة وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس ادارة نادي النصر الرياضي بياناً صحافياً نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أعرب من خلاله عن استغرابه ونفيه التام لما تداولته بعض منصات التواصل الإجتماعي اليوم، من بيان منسوب لجهة وهمية ليست ذات صفة رسمية تسمى "جمعية الجماهير النصراوية".

وأكد مجلس ادارة نادي النصر الرياضي من خلال البيان الصحافي على جمهوره بالإلتزام بالروح والتشجيع المثالي في جميع المسابقات.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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