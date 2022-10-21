شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعالج الأخطاء الدفاعية للمصرى قبل مواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق البورسعيدي خلال مباراتهم الماضية أمام سيراميكا بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثية نظيفة، وذلك لوضع حلول عاجلة للدفاع قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

واستأنف النادي المصري تدريباته مساء الأربعاء الماضي بدون راحة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن حصوله على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته في الدوري العام بنسخته رقم 64، على استاد السويس الجديد، وذلك اعتباراً من الأسبوع الرابع بالدوري.

وجاء بيان النادي المصري كالتالي:

في ظل الجهود المبذولة في إدارة الملف المتعلق بالملعب المخصص لاستضافة مباريات فريق المصري، وفي ضوء التواصل الدائم والمستمر بين مجلس إدارة النادي المصري وكامل أبو علي - الذي تفرغ شخصيًا وبشكل تام لهذا الأمر - مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، كان لابد من الوصول إلى نتائج إيجابية تستوجب منا جميعًا توجيه كل الشكر والتقدير إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية التي بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار الساعة والتي انتهت إلى ما يلي :

أولًا : استضافة ملعب ستاد السويس الجديد لمباريات المصري اعتبارًا من الأسبوع الرابع بحضور 1000 مشجع.

ثانيًا : استضافة ملعب برج العرب لمباريات النادي المصري مع الأندية الجماهيرية ( الزمالك ، الأهلي ، الاسماعيلي ، الاتحاد السكندري ، غزل المحلة ) بحضور 3000 مشجع.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن تلك الخطوة تُعد بداية مشجعة لإرساء الاستقرار داخل فريق المصري خلال الفترة المقبلة التي ستشهد مزيدًا من التواصل والمتابعة مع كافة الجهات بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي المصري وجماهيره العظيمة.