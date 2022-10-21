شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُفضّل تثبيت تشكيل الأهلي أمام أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى تثبيت تشكيل الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، من خلال الاعتماد على نفس المجموعة التي شاركت في مباراة الإسماعيلي بالجولة الافتتاحية للدوري، خلال مباراة فريقه القادمة ضد أسوان في ثاني جولات مسابقة الدوري، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم بين كل اللاعبين.، على أن يجري تغييرا وحيدا وهو سحب طاهر محمد طاهر بعد تعرضه للطرد في مباراة الإسماعيلي.

وحرص كولر على لعب مباراة الإسماعيلي الماضية بنفس التشكيل الذي خاض مباراة اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رغبته في إجراء توليفة بين اللاعبين، على أن تكون التغييرات على التشكيل الأساسي في حدود ضيقة وفقا لأية متغيرات تطرأ أو ظروف مغايرة.

ولعب الأهلي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في الدفاع واليود يانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو في الوسط وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في الهجوم.