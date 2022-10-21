شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يختتم اليوم استعداداً لمواجهة مدغشقر فى أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت قيادة مصطفى لطفى تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لضربة البداية أمام مدغشقر غدا السبت، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والمقامة في موزمبيق.

ووصلت بعة المنتخب برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة الشاطئية إلى "مابوتو" عاصمة موزمبيق، الأربعاء الماضي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحظت بعثة المنتخب بحفاوة واهتمام كبير من السفير المصري في موزمبيق وليد المليجي، وكذلك أميرة خفاجة سكرتير أول السفارة التي كانت في استقبال البعثة لتسهيل كافة الإجراءات.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبدالرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.