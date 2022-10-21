شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفاضل بين عبد الغنى والزنارى لخلافة الونش في الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس محمد عبد الغنى وحسام الزنارى مدافعا فريق الزمالك، على اللعب بشكل أساسى في تشكيل الأبيض أمام سيراميكا في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى.

ويغيب محمود حمدى الونش مدافع الفريق عن مباراة سيراميكا المقبلة، بسبب تعرضه لإصابة قوية فى مباراة فريقه أمام سموحة، بعد التدخل القوى مع مهاجم سموحة أليا سيلا، والتى لم يستطع على إثرها استكمال المباراة وليغادر اللقاء ويحل محله حمزة المثلوثى.

ويفاضل الجهاز الفنى للزمالك بين محمد عبد الغنى وحسام الزنارى لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى مباراة سيراميكا المقبلة، للعب بجوار حسام عبد المجيد الذى حجز مكانه فى دفاع الزمالك بعد التألق اللافت للأنظار خلال مباريات الفريق الماضية.

ويتجه القرار للاستعانة بمحمد عبد الغنى للعب بشكل أساسى بجوار حسام عبد المجيد، نظرا لخبرته ومشاركاته المتواصلة مع الفريق، مع تجهيز حسام الزنارى للمباريات المقبلة بعد التأقلم مع الفريق خاصة أنه لم يكمل مع الفريق الشهر حتى الآن.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقتنص الأبيض أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب.‎

‎ويستعد الزمالك لمباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.