شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات نارية اليوم فى القسم الثانى.. 8 مواجهات بالقاهرة واثنان بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة، 10 مباريات نارية في إطار منافسات الجولة الثانى من بطولة القسم الثانى، 8 مواجهات في مجموعة القاهرة بين الإنتاج الحربى مع القناة، بورتو مع الترسانة، الإعلاميين مع زد، مستقبل وطن مع النصر، العبور مع السكة الحديد، إيسترن كومبانى مه وادى دجلة، كهرباء الإسماعيلية مع منتخب السويس، وأخيرا بتروجت مع الاتصالات، ومباراتان في مجموعة الصعيد بين ملوى وأسمنت أسيوط، وديروط مع الألومنيوم.

يحل نادى المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور متصدر مجموعة القاهرة، ضيفا ثقيلا على بتروجت بقيادة هيثم شعبان الذى تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الأولى، ويبحث عن تحقيق الثلاث نقاط لاستعادة التوازن، فيما يأمل جمعة مشهور في مواصلة الانتصارات.

ويستقبل إيسترن كومبانى بقيادة هشام زكريا فريق وادى دجلة بقيادة الكرواتى توليتش، في مباراة الجريحين بعدما تعرض الفريقان للهزيمة في الجولة الأولى، ويبحثان عن أولى النقاط هذا الموسم، فيما يستضيف فريق بورتو السويس فريق الترسانة بقيادة خالد عيد، بعد السقوط في فخ التعادل في الدقائق القاتلة، وطالب خالد عيد من لاعبيه بضرورة العودة بالثلاث نقاط من السويس، خاصة أن بورتو نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى ويبحث عن الصدارة في هذه المباراة.

ويلتقى فريق مستقبل وطن في نفس التوقيت مع فريق النصر، والعبور مع السكة الحديد، ويحل منتخب السويس ضيفا ثقيلا على فريق كهربا الإسماعيلي وعينة على صدارة مجموعة القاهرة، ويستقبل أيضا فريق الإعلاميين نظيره زد في مباراة صعبة على أصحاب الأرض.

وفى مجموعة الصعيد، يلتقى فريق ملوى مع أسمنت أسيوط، ويحل الألومنيوم ضيف على فريق ديروط في ختام الجولة الثانية من مجموعة الصعيد.