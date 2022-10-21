شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بقدرات كريم فؤاد بعد أول مشاركة تحت قيادته بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بقدرات كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر عقب مشاركته بديلا في مباراة الإسماعيلي الماضية ومساهمته في صناعة هدف الفوز في المباراة بفضل المتابعة التي قام بها على الكرة ومنحها إلى شادي حسين الذي سجل منها هدف الفوز.

وأكد مارسيل كولر أنه كان يحتاج إلى استغلال سرعات كريم فؤاد في المساحات خلف دفاع الإسماعيلي، حيث ما نجح اللاعب في القيام بهذا الدور باقتدار واستطاع صناعة هدف الفوز بشكل مثالي، وقدم مستوى طيب في الوقت الذي شارك فيه بديلا خلال مباراة الإسماعيلي.

وبات فى حكم المؤكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى مساء أمس الأربعاء، بسبب الاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة.

وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

وسيغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية في الدوري، على أن يشارك مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

وتنص لائحة المسابقات أيضا على فصل البطاقات الصفراء والحمراء في المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة في المسابقة الخاصة بها.