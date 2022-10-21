شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو فى مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ،الجمعة ، منافسات بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو التى تقام بمدينة مانشستر بإنجلترا وتستمر حتى 24 أكتوبر،وغادرت مؤخراً بعثة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو القاهرة للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو فئة الـG6 إحدى أقوى البطولات العالمية، والتي تقام منافساتها في مانشستر.

تضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة ، 7 لاعبين مقسمة إلى 4 اولاد و 3 بنات ، اللاعبون هم: أحمد وائل وزن تحت 68 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، سيف عيسى وزن تحت 80 ك، أحمد راوى وزن فوق 80 ك ، شهد سامى، ميسون ايهاب، بالإضافة إلى اية شحاتة.

الجهاز الفنى يضم أسامة سيد مدرب عام، محمد مجدى مدرب ومحمد عجيزة المشرف العام على المنتخب الأول.

وشارك المنتخب فر منافسات البطولة العربية وبطولة لبنان وتحقق خلالها عدد كبير من الميداليات وصلت إلى 19 ميدالية متنوعة خلال البطولتين بواقع 9 ميداليات متنوعة 4 فضيات و5 برونزيات فى بطولة لبنان الدولية، و10 ميداليات متنوعة 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية بالبطولة العربية.

شارك فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة هم يوسف عصام، واحمد جمال، واحمد وائل، واياد بركات، ورامى عيسى، وعبد الرحمن خلف، وأحمد راوى، وشهد سامى، ومرام نبيل، واشرقت نبيل، ونادين عمرو، وروان رفاعى، وآية شحاتة.