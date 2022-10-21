شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يجهز بديل حسن علي تحسباً لغيابه عن المصري أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال، إلى تجهيز البديل المناسب للاعب الفريق حسن علي، تحسبا لغيابه عن اللقاء القادم أمام بيراميدز حيث أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية، التي خضع لها ، اصابته بتمزق بسيط - من الدرجة الأولى - بالعضلة الضامة للفخذ الأيسر.

و بدأ اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور مجدي الألفي، حيث أدى اللاعب تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي، كما سيخضع اللاعب لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرته يوميًا بواسطة الجهاز الطبي لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة أمام بيراميدز من عدمه.

ومن المقرر أن يعتمد إيهاب جلال على فريد شوقي لتعويض غياب حسن علي أمام بيراميدز، وخضع حسن علي لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى اصابته التي تعرض لها خلال مباراة الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا والتي تسببت في خروجه مصابًا واستبداله بعد نحو 11 دقيقة فقط من بداية المباراة.

كانت الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب بواسطة الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق قد أكدت اصابة اللاعب بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.

وخسر المصري في أولى مبارياته بالدوري العام بثلاثية نظيفة أمام نظيره سيراميكا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في الجولة الأولى بالدوري.

واستأنف النادي المصري تدريباته مساء الأربعاء بدون راحة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل.