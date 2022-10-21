شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لمواجهة نظيره سيراميكا في إطار منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد الفوز على سموحة بهدفين في الجولة الأولى.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدوري

ويلتقى فريق الزمالك في الخامسة عصر الأحد المقبل، مع فريق سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

صفقات الزمالك

الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.

وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن، مع استعادة محمد صبحى في حراسة المرمى.