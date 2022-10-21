شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعم الونش: عهدناك محاربًا فلا تستسلم.. ننتظر عودتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك، رسالة دعم لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة سموحة بالجولة الأولى من الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

وكتب حساب الزمالك: عهدناك محارباً فلا تستسلم ننتظر عودتك من الإصابة يا ونش كن قوياً.

و علق محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك، على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام سموحة، التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ولم يستطع استكمالها.

وحقق الزمالك فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين، فى افتتاح مبارياته فى بطولة الدورى، فى بداية رحلة الدفاع عن لقبه الذى توج به آخر موسمين.

وكتب محمود حمدى الونش عبر استورى على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على قضاء الله وقدره"، في إشارة إلى غيابه لمدة أسبوعين مما يبعده عن مواجهتى سيراميكا في الدورى والاهلى في السوبر المحلى المقرر لها 28 أكتوبر الجارى.