شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى مع دسوق والزمالك يواجه القناة بانطلاق دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال، والتى تستمر حتى 23 أكتوبر الجارى على مستوى الدورة المجمعة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع دسوق و سموحة مع الجيش فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع الزهور والتأمين مع هليوبوليس فى المجموعة الثانية.

وفى المجموعة الثالثة يلتقى الجزيرة مع الطيران و سبورتنج مع الأولمبي ، وفى الرابعة يلتقى الزمالك مع القناة و المصرية للاتصالات مع اصحاب الجياد.

ويعقد اتحاد كرة السلة جمعية عمومية يوم السبت المقبل لمناقشة عدة أمور هامة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى