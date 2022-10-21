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اليوم.. الأهلى مع دسوق والزمالك يواجه القناة بانطلاق دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد -  

تنطلق اليوم منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال، والتى تستمر حتى 23 أكتوبر الجارى على مستوى الدورة المجمعة الأولى. 

 

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع دسوق و سموحة مع الجيش فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع الزهور والتأمين مع هليوبوليس فى المجموعة الثانية. 

 

وفى المجموعة الثالثة يلتقى الجزيرة مع الطيران و سبورتنج مع الأولمبي ، وفى الرابعة يلتقى الزمالك مع القناة و المصرية للاتصالات مع اصحاب الجياد. 

 

 

ويعقد اتحاد كرة السلة جمعية عمومية يوم السبت المقبل لمناقشة عدة أمور هامة على رأسها مناقشة واعتماد  الميزانية والحساب الختامى

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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