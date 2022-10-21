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شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس المنتخب الأولمبى فى مطار القاهرة قبل السفر إلى إيسواتينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طارت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم من مطار القاهرة متجهة إلى إيسواتينى، لأداء مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.
وأعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قائمة المنتخب المستدعاة لمواجهة إيسواتيني في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وضمت القائمة: حمزة علاء، على محمد يحيى، وأحمد نادر السيد في حراسة المرمى، ومحمد أشرف، محمد مغربي، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبد المجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد محمد، عبد الله عادل عزت، محمد سمير وغياد العسقلاني في خط الدفاع، رافت خليل، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، على محمود فؤاد، وليد على فرج، عبد الغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاته محمود، العربي بدر في خط الوسط، وحسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل في الهجوم.
وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه يتمنى الظهور بالشكل الأمثل في مباراة الذهاب ضد إيسواتيني في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.
وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، موضحاً أن المباراة ستكون صعبة وقوية ولا بد من الظهور بأفضل صورة ممكنة.
وأشار وائل رياض، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، إلى أن المنتخب خاض تدريباته على ملعب نجيل صناعي موضحاً أن المباراة ستكون صعبة ويجب أن يكون هناك تركيز في اللقاء خارج مصر قبل مواجهة الإياب.