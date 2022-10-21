شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تعيين طاقم حكام أجنبى للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تعيين طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى والزمالك في السوبر المصرى يوم 28 أكتوبر الجارى، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وهو الديربى الذى تترقبه جماهير القطبين بصفة خاصة وجماهير الكرة المصرية على وجه العموم.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

وأكد مجلس أبو ظبى الرياضى فى وقت سابق أن المواجهة المرتقبة طرفى الكلاسيكو المصرى الأشهر عربيا وهما بطل الدورى والكأس الزمالك والوصيف الأهلى، ستقام يوم 28 أكتوبر المقبل، فى الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وفاز الأهلي في مبارااته الافتتاحية بالدوري على الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه شادي حسين، بينما فاز الزمالك على سموحة بثنائية نظيفة أحرزها شريف رضا لاعب سموحة بالخطأ في مرماه وسامسون أكينيولا.

وتتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.