شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: غياب طاهر عن الأهلي مؤثر.. وتاو قادر على تعويضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رمضان السيد، مدرب فري الأولمبي نجم الكرة المصرية الأسبق، أن غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلي بسبب الإيقاف سيكون مؤثرا على أداء هجوم الأهلي.

وتابع رمضان السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "نسير بخطى ثابتة مع النادي الاولمبي، ونحن أول مجموعتنا، بعد الفوز بمباريتين التي لعبناها".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر لاعب مميز وموثر في الأهلي، ويقدم الجوانب الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة، ولاعب جيد، لكن هناك العديد من اللاعبين في الأهلي قادرون على تعويض غيابه بسبب الإيقاف".

وأكمل نجم الأهلي الأسبق: "أخشى على بيرسي تاو من تكرار الإصابة ولاعب إمكانياته كبيرة لكنه غير محظوظ بسبب الإصابات، ولكنه لاعب مؤثر جدًا في النواحي الهجومية".

وواصل رمضان السيد: "هناك 4 فرق فرضوا أسلوبهم على الفرق التي واجهتهم، ونجحوا في الجولة الأولى وهم الأهلي والزمالك وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، أحمد سامي مدرب جيد للغاية، وأعجبني توظيفه لأحمد ياسر ريان إلى جوار جون إيبوكا في الهجوم".

وأتم: "من عيوب إيهاب جلال اللعب بطريقة ثابتة، وعدم قراءة المنافس، وإخفاق بيراميدز أمر غريب جدًا، خصوصًا أنهم يمتلكون كل مقومات النجاح".