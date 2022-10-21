شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: مباراة إيسواتيني صعبة ونسعى للظهور بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه يتمنى الظهور بالشكل الأمثل في مباراة الذهاب ضد إيسواتيني في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.
وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، موضحاً أن المباراة ستكون صعبة وقوية ولا بد من الظهور بأفضل صورة ممكنة.
وأشار وائل رياض، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، إلى أن المنتخب خاض تدريباته على ملعب نجيل صناعي موضحاً أن المباراة ستكون صعبة ويجب أن يكون هناك تركيز في اللقاء خارج مصر قبل مواجهة الإياب.
وغادرت منذ قليل بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم مطار القاهرة متجهة إلى إيسواتينى، لأداء مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويلتقى الفائز في مجموع المباراتين المتأهل من مباراتي سيراليون وزامبيا فى الجولة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية والتى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى الأولمبياد.