شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: مباراة إيسواتيني صعبة ونسعى للظهور بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه يتمنى الظهور بالشكل الأمثل في مباراة الذهاب ضد إيسواتيني في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، موضحاً أن المباراة ستكون صعبة وقوية ولا بد من الظهور بأفضل صورة ممكنة.

وأشار وائل رياض، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، إلى أن المنتخب خاض تدريباته على ملعب نجيل صناعي موضحاً أن المباراة ستكون صعبة ويجب أن يكون هناك تركيز في اللقاء خارج مصر قبل مواجهة الإياب.