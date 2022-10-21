شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات خاصة واجتماعات مكثقة قبل انطلاق بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى، الخميس، اجتماعا مهما بمقر اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بالبطولة التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 23 حتى 30 أكتوبر الجارى بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وتعد بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024.

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد عوين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور كل من الدكتور أشرف العجيلي رئيس البعثة المصرية، وممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة، ومحمد علي إسماعيل رئيس لجنة الحكام، ومحمد الشربيني رئيس لجنة المتطوعين اللاعب السابق فى رفع الأثقال، والدكتور محمود جبر وأحمد صالح من لجنة المراسم والتتويج، وعطية محمد مختار رئيس اللجنة المالية ولجنة السكرتارية، وأدهم محمد وهشام محمد وهدير هشام وإسماعيل شلبي وحجازية حجازي وأعضاء اللجنة الإعلامية.

كما حضر الاجتماع هانى عزت مدير الجهاز الفني للناشئين، وشهد الاجتماع منافشة كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة لضمان الانتهاء منها قبل انطلاق المنافسات والاستعدادات الخاصة باستقبال ضيوف مصر خلال تلك الفترة من أجل تذليل كافة العقبات أمامهم، والتأكيد على ريادة مصر فى استضافة كافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية بنجاح باهر منقطع النظير فى ظل الدعم الكبير الذى تتلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية، خاصة أبطال البارالمبى وذوى الاحتياجات الخاصة والتوجيه الدائم بتوفير كل الامكانات أمامهم.

وحرص الدكتور أحمد عوين على الاستماع إلى كافة اللجان خلال الاجتماع من أجل العمل على الانتهاء من كافة الأعمال فى أوقات المحددة والتاكيد على أهمية توفير كل سبل الراحة للوفود المشاركة التى ستبدأ فى الوصول للقاهرة بداية من يوم السبت المقبل.

وأكد عوين أن العمل الجماعى هو الطريق السهل والبسيط للوصول إلى النجاح المطلوب، مؤكدا أن دعم كل اللجان والعمل المشترك سيكون السبب المباشر فى خروج البطولة بالشكل اللائق باسم ومكانة مصر لا سيما أن الجميع داخل كافة اللجان لديه روح وإصرار وعزيمة على تقديم أفضل ما لديه من أجل تنظيم مشرف وصورة مشرفة لمصر أمام ضيوف مصر الأفارقة.