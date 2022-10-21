شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يطير إلى إيسواتينى.. وبركات يترأس البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم مطار القاهرة متجهة إلى إيسواتينى، لأداء مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويلتقى الفائز في مجموع المباراتين المتأهل من مباراتي سيراليون وزامبيا فى الجولة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية والتى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى الأولمبياد.

واختتم المنتخب تدريباته عصر اليوم بملعب النجيل الصناعي بنادى هليوبوليس الشروق، وتستغرق الرحلة 8 ساعات.

وشهدت تدريبات اليوم اكتمال القوة الضاربة لصفوف المنتخب بانضمام كل لاعبيه كما لحق بالمنتخب فى مطار القاهرة لاعبو فيوتشر.

وحرص البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب على مراجعة بعض الجمل الفنية والخططية مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز والالتزام بتعليماته. ويترأس البعثة فى إيسواتيني محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة المشرف العام على المنتخب.