شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلي: الجماهير كان لها مفعول السحر فى التأهل لنصف نهائى "سوبر جلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد إبراهيم، المدرب المساعد لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أنه سعيد بعبور فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة "سوبر جلوب"، بعد الفوز على بنفيكا، بطل الدوري الأوروبي.

وقال مدرب الأهلي في مداخلة تليفزيونية عبر تطبيق "زوم"، لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الحمد لله ربنا أكرمنا وجهزنا كويس، ونجحنا في تحقيق الفوز على بطل الدوري الأوروبي، وفريق مصنف عالميًا وقوي جدًا ويمتلك لاعبين ومدرب على أعلى مستوى".

وأضاف إبراهيم: "البطولة الماضية خسرناها بتفاصيل صغيرة جدًا، لكن كان لدينا ثقة في أنفسنا وثقة في إمكانياتنا وصححنا الأخطاء، وحالفنا التوفيق اليوم، وجماهير الأهلي كان له مفعول السحر وحققنا الفوز على بنفيكا".

وأتم إبراهيم: "نحن أول ناد عربي وأفريقي في كأس العالم للأندية يفوز على فريق أوروبي، وأول مرة يصل فريق أفريقى إلى نصف النهائي على حساب فريق أوروبي".