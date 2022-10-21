شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: إقالة حسنى عبد ربه بإجماع الإدارة وألغينا منصب مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التعليق على تصريحات حسني عبد ربه مدير الكرة السابق بالنادي، وذلك بعدما وجهت الإدارة الشكر إليه.

وقال الكومي عبر برنامج "ملعب أون تايم": "أتمنى لحسني كل التوفيق نشكره هو نجم في كرة القدم، وليس لدي تعليق على كلامه، اليوم اتفقنا أنه لا داعي لوجود مدير كرة وألغينا هذا المنصب، وسيقوم جاريدو بهذه المهة، وحسني عبد ربه لا علاقة له بملابس الفريق".

وأضاف: "الإسماعيلي ظهر بشكل جيد أمام الأهلي، كان هدفنا بناء فريق قوي هذا ما حدث ونتمنى البناء عليه، عمرو الحلواني ودونجا حصلا على رفض على الشيكات لأنهما رحلا عن النادي، وكان الطبيعي أن يتنازلا عن المستحقات بعد رحيل، ولا صحة لما تردد عن دعم وجود رصيد للشيكات التي وقعتها الإدارة لبعض اللاعبين".

وواصل: "نصيحة أخوية لحسني عبد ربه أن يأخذ جانب الإسماعيلي ومصلحة النادي، وإقالته تمت بإجماع مجلس الإدارة". واختتم: "المفترض أن تصل البطاقة الدولية لفراس شواط غداً، وسيلحق بمباراة غزل المحلة".