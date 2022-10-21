شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: مواجهة الحرس ليست سهلة.. والتبديلات صنعت الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، أن حرس الحدود فريق محترم والمواجهة أمامه لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأوضح مدرب فيوتشر في تصريحات تليفزيونية أن التبديلات صنعت الفارق لصالح فيوتشر أمام حرس الحدود بعدما سجل الثنائي عمر السعيد والغيني الحاج باري هدفي الفوز.

وأشار إلى أن فيوتشر يسعى لتحقيق نتائج جيدة في الدوري هذا الموسم وهناك اهتمام وتركيز من الإدارة والجهاز الفني بقيادة علي ماهر لتحقيق نتائج طيبة.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين، وجاء أهداف المباراة عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 73، وعزز الغينى إبراهيما باري بالهدف الثانى في الدقيقة 87، وبهذة النتيجة يحصد فريق فيوتشر أول ثلاث نقاط له في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.