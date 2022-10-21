مجلس أبو ظبي الرياضي: حكام أجانب لسوبر الأهلي والزمالك.. ومتبقي 900 تذكرة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي عن آخر التطورات المتعلقة بشأن مباراة السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقال العريفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نفاد جميع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بإستثناء 900 تذكرة فقط ومن المتوقع أن يتم نفادها بشكل كامل خلال يومين".

وأضاف: "طاقم تحكيم لقاء السوبر سيكون أجنبي وسيحدده الاتحاد المصري ولن يكون إماراتيًا ولسنا مسؤولين عن هذا الأمر".

وأكمل: "مباراة السوبر تكتسب أهمية كبيرة هذا العام نظرًا لاحتفالنا بمرور 50 سنة على العلاقات بين مصر والإمارات".

وتابع: "قررنا تأجيل إحدى جولات الدوري الإماراتي والتي كانت تتزامن مع لقاء السوبر من أجل جعل هذا اليوم مخصصا لقمة الأهلي والزمالك".

وأتم: "الأهلي والزمالك سيصلان إلى الإمارات في يوم 25 أكتوبر".