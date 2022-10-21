رسميًا.. الأهلي يخاطب رابطة الأندية للالتزام بأعداد الجماهير في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تحرك مجلس إدارة القلعة الحمراء بشأن عدد الحضور الجماهيري وذلك مع بداية الدوري المصري الممتاز لموسم "2022-2023".

وأبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، اعتراضهم على نسبة حضور الجماهير في مدرجات المباريات بعد انطلاق الموسم الجديد من دوري WE المصري.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أعلن في وقت سابق عن زيادة عدد الجماهير إلى 6 آلاف مشجع في المباراة، بواقع 3 آلاف مشجع لكل نادٍ.

وقال شلبي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مجلس الإدارة أرسل خطابا إلى رابطة الأندية وطالبنا بضرورة الالتزام بعدد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري".

وأضاف: "نطالب بالعدالة في السعة الخاصة بالحضور الجماهيري ولا يجب استثناء أحد".

وكان طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي نشر صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لمقارنة عدد جماهير النادي الأهلي في مباراة الإسماعيلي، بجماهير نادي الزمالك في مباراة سموحة في الدوري.

ومن جانبه قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي في مداخلة هاتفية، أمس الأربعاء،: "يجب أن يكون هناك عدالة في الحضور الجماهيري، وهذا أمر لابد منه".

وانتصر الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز، كما فاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين.