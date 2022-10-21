الأهلي يكشف قيمة رعاية "اتصالات".. ويعد جماهير بـ"أخبار سارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قيمة عقد رعاية شركة "اتصالات"، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد "أخبارًا سعيدة" بشأن ملف الرعاية.

وكان الأهلي أعلن قبل أيام أن شركة "اتصالات" ستكون الراعي الرئيس للفريق لمدة 4 مواسم.

وقال سعد شلبي، في تصريحات لقناة ناديه، اليوم الخميس، "البعض قال إن الأهلي لن يكون له رعاة في الموسم الجديد، لكنهم تفاجأوا بأن هناك عقد رعاية ضخم".

وأضاف "حصلنا على عقد رعاية في غضون 4 أسابيع فقط، رغم أن عقد بهذا الحجم يحتاج لتنسيق سنة كاملة، المفاوضات بدأت يوم عزاء شقيقة محمود الخطيب".

وتابع "الشركة المتحدة للتسويق لديها خبرات كبيرة، والتعاقد معها يدل على ذكاء إدارة الأهلي، وأوجه الشكر للشركة على تحمل الكثير من الضغوط في الفترة الماضية".

واستطرد شلبي "لا أريد أن أفصح عن قيمة الراعي الرئيس الجديد، لكني سأكتفي بالقول إن قيمة عقود رعاة الموسم الماضي وعددها 14 راعيًا مجتمعين يساوي 510 ملايين جنيه، وعقد رعاية "اتصالات" أعلى من هذا الرقم بـ13% أو 15%".

وواصل "فخورون بالعلامة التجارية للأهلي، وفي الأيام المقبلة سنعلن أخبارًا ستسعد الجماهير بشأن ملف الرعاية".

وأكمل "منشور إعلان "اتصالات" كشركة راعية على "فيس بوك" حصل على 211 ألف "إعجاب" خلال ساعة واحدة، جماهير الأهلي لا تحتاج لدعوة من أجل مساندة الرعاة".

ولفت المدير التنفيذي للأهلي "بعض المنصات الإعلامية نشرت أخبارًا مغلوطة عن النادي، وكان لديها نوايا غير طيبة، لكن الجماهير ردت بقوة بأن ساندت الفريق في مباراة الاتحاد المنستيري بكامل سعة الملعب".

واختتم تصريحاته بالقول "علاقة الأهلي مع كل مؤسسات الدولة مبنية على الاحترام المتبادل، المؤسسات تساندنا للاستمرار في تمثيل الدولة بالشكل الذي يليق بها".