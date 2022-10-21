"إعادة شعار نادي القرن".. 4 قرارت عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد عصر اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة، تكليف محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه أيضًا الموافقة على سفر كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، إلى الإمارات، للاجتماع مع الشركة المنفذة لملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لبدء إجراءات الإعداد لتصميمات زي الفريق عن المدة من 2023-2024 بالشعار الذي يحمل "نادي القرن الإفريقي".

وكلّف مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الاجتماع العامري فاروق نائب رئيس النادي، بحضور الجمعية العمومية لكرة السلة المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، كما اعتمد التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد رجال بالنادي لمدة 3 سنوات قادمة.